البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها بأبو المطامير.

وأثناء قيام ضباط المباحث برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية اليوم، بحملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، تم ضبط سيارة شيفورلية بيضاء اللون موديل 2008 بدون لوحات معدنية، وبالكشف عن السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 35244 لسنة2011 قسم دمنهور، وتحمل ترخيص رقم "ب. ه. ا. 9147" وتم ضبط قائد السيارة، وجارٍ تحرير المحضر اللأزم.