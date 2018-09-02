صور.. مساعدة رئيس مدينة الأقصر تواصل حملات النظافة بشوارع المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

قادت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، حملة نظافة جنوب المدينة، وذلك تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وبمعاونة سمير سعود مسئول النظافة بقطاع جنوب.

وأسفرت الحملة عن رفع مخلفات القمامة بالجزيرة الوسطى إمتداد شارع التليفزيون وصولاً حتى ميدان مدرسة الصنايع، كما واصل قسم الكهرباء برئاسة حى جنوب أعمالة برفع كفاءة أعمدة الإنارة بذاك الشارع حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى لمدينة الأقصر.



مساعدة رئيس مدينة الأقصر تواصل حملات النظافة بشوارع المدينة



جانب من حملات النظافة بشوارع مدينة الاقصر