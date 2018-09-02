video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ القليوبية يسلم أجهزة لـ 50 عروسة من الأيتام

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:48 م
صور.. محافظ القليوبية يسلم أجهزة لـ 50 عروسة من الأيتام محافظ القليوبية يسلم أجهزة لـ 50 عروسة
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

سلم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، اليوم الأحد، أجهزه كهربائية لـ 50عروسة من الأسر الأولي بالرعاية بالمحافظة والأيتام وبنات الشهداء باستاد بنها الرياضى، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ونحوي الهشيري رئيس مدينة بنها، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وحرص المحافظ، علي تهنئة الفتيات، مؤكدا حرص الدولة علي تقديم الأفضل لأبنائها وذلك في إطار التضامن الاجتماعي بين فىات المجتمع، قائلا "دا حقكم علينا وسعادتنا بتكمل بفرحتكم"، مشيرا إلي ان مبادرة التضاكن الاجتماعي لاقت قبول كبيرا من أبناء المحافظة في إطار ااحرص علي تقديم يد العون للغير قادرين وتحقيق أبسط آمالهم.

والتقط المحافظ، صورة تذكارية مع الفتيات وذويهم، معلنا أن بابه مفتوح للجميع للعمل علي حل كافة الشكاوي الخاصة بهم.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يطلق مبادرة بتحمل رجال الأعمال مصروفات تعليم الأيتام

محافظ القليوبية: مش راضى عن الخدمات المقدمة فى المحافظة

محافظ القليوبية: تفوق الطلاب جاء نتيجة التربية السليمة

اخبار القليوبية

اخبار مصر

تعليم القليوبية

محافظ القليوبية

قصر ثقافة بنها

أوائل الشهادات العامة بالقليوبية




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة