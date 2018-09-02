صور.. محافظ القليوبية يسلم أجهزة لـ 50 عروسة من الأيتام

القليوبية إبراهيم سالم

سلم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، اليوم الأحد، أجهزه كهربائية لـ 50عروسة من الأسر الأولي بالرعاية بالمحافظة والأيتام وبنات الشهداء باستاد بنها الرياضى، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ونحوي الهشيري رئيس مدينة بنها، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وحرص المحافظ، علي تهنئة الفتيات، مؤكدا حرص الدولة علي تقديم الأفضل لأبنائها وذلك في إطار التضامن الاجتماعي بين فىات المجتمع، قائلا "دا حقكم علينا وسعادتنا بتكمل بفرحتكم"، مشيرا إلي ان مبادرة التضاكن الاجتماعي لاقت قبول كبيرا من أبناء المحافظة في إطار ااحرص علي تقديم يد العون للغير قادرين وتحقيق أبسط آمالهم.

والتقط المحافظ، صورة تذكارية مع الفتيات وذويهم، معلنا أن بابه مفتوح للجميع للعمل علي حل كافة الشكاوي الخاصة بهم.











































