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الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:05 م
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صور.. محافظ الأقصر الجديد يجتمع برؤساء المدن لبحث الملفات وأزمات المواطنين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:06 م
صور.. محافظ الأقصر الجديد يجتمع برؤساء المدن لبحث الملفات وأزمات المواطنين جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد المستشار مصطفى محمد ألهم خالد محافظ الأقصر أجتماعاً بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر و اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر و اللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن السبع بالمحافظة .

 

وأوضح محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن أنه سيتم دراسة كافة الملفات  الخاصة بكل مركز ومدينة والقرى التابعة لها للوقوف على المشكلات التى تؤرق المواطن الأقصرى ، مطالباً بتحديد العقبات والمشكلات التى تواجه أنهاء المشروعات الخدمية سواء كانت متعلقة بالأعتمادات المالية أو غيرها لإيجاد الحلول المناسبة لها على أرض الواقع ، مع متابعة مشاكل المواطنين ومحاولة حلها سواء المشكلات العامة أو الخاصة .

 

وشدد ألهم على ضرورة التنسيق فيما بين رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المختلفة وعدم العمل بشكل فردى مؤكداً على ضرورة العمل المتعاون المشترك بين كافة المسئولين لضمان تحقيق المصلحة العامة التى تصب فى مصلحة المواطن بالدرجة الأولى .

 

محافظ الأقصر الجديد يجتمع برؤساء المدن لبحث كافة الملفات وأزمات المواطنين (3)
محافظ الأقصر الجديد يجتمع برؤساء المدن لبحث كافة الملفات وأزمات المواطنين 

 

محافظ الأقصر الجديد يجتمع برؤساء المدن لبحث كافة الملفات وأزمات المواطنين (1)
محافظ الأقصر الجديد يجتمع برؤساء المدن لبحث كافة الملفات وأزمات المواطنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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