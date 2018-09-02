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صور.. مؤيدو رئيس نيكاراجوا يتظاهرون بـ"قذائف الهاون" لرفض العنف

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:20 ص
صور.. مؤيدو رئيس نيكاراجوا يتظاهرون بـ"قذائف الهاون" لرفض العنف متظاهر يرفع قذيفة هاون
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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خرج المئات من مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، فى تظاهرات فى العاصمة ماناجوا رافعين قذائف هاون محلية الصنع فى الشوارع، تأييدا له وإجراءاته الإصلاحية ورفضا لكل أشكال العنف فى البلاد.

غادرت بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نيكاراجوا، السبت، بعد أن طردتها الحكومة النيكاراجويّة، الجمعة، من هذه الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى.

وسافرت البعثة المكوّنة من 4 أعضاء، بقيادة جييرمو فرنانديز، إلى بنما بعد أن أمرت ماناجوا بمغادرتها، وكتبت البعثة على تويتر إنها "مُمتنّة للدعم الذى لاقته فى ما يتعلق بالعمل المنجز فى نيكاراجوا".

وقالت "سنُواصل مراقبة الوضع ومرافقة الضحايا فى بحثهم عن العدالة والحقيقة، من المكتب الإقليمى فى بنما"، وأتت خطوة طرد البعثة بعد يومين من توجيه الأمم المتحدة انتقادات حادّة إلى الحكومة النيكاراغويّة بسبب رد فعلها العنيف على احتجاجات مناهضة للنظام خلال أشهر من الاضطرابات فى البلاد، الأمر الذى أدّى إلى مقتل أكثر من 300 شخص وفقًا لمجموعات حقوقيّة.

كما حمل المتظاهرون لافتات تؤيد الرئيس فى إجراءاته الإصلاحية، رافضين كل أشكال العنف فى البلاد، وشهدت نيكاراجوا، اشتباكات عنيفة الشهر الماضي، وصلت إلى حرب شوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتى أودت بحياة 300 شخص وأدت إلى إصابة العشرات احتجاجا على إصلاح رواتب التقاعد.

كما توافد المئات من مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان، فى تظاهرات فى العاصمة ماناجوا، تأييدا له و إجراءاته الإصلاحية، ورفضا لكل أشكال العنف فى البلاد وللمطالبة بالسلام بعد أكثر من شهرين متواصلين شهدت فيهم البلاد دوامة من العنف خلال مظاهرات مناهضة للرئيس.

مظاهرات مؤيدة للرئيس فى نيكاراجوا
مظاهرات مؤيدة للرئيس فى نيكاراجوا

 

مظاهرات نيكاراجوا
مظاهرات نيكاراجوا

 

مظاهرات تأييد للحكومة فى نيكاراجوا
مظاهرات تأييد للحكومة فى نيكاراجوا

 

جانب من الاحتجاجات فى نيكاراجوا
جانب من الاحتجاجات فى نيكاراجوا

 

احتجاجات نيكارجوا
احتجاجات نيكارجوا

 

الآلاف يتظاهرون فى نيكاراجوا (2)
الآلاف يتظاهرون فى نيكاراجوا

 

الآلاف يتظاهرون فى نيكاراجوا
الآلاف يتظاهرون فى نيكاراجوا

 

جانب من مظاهر التأييد
جانب من مظاهر التأييد

 

متظاهر يرفع الهاون
متظاهر يرفع الهاون

 

متظاهر يطلق الهاون فى الهواء
متظاهر يطلق الهاون فى الهواء

 

 

 

 


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أخبار نيكاراجوا

نيكاراجوا

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قذائف الهاون




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