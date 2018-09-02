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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:54 م
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خلال الجولة

صور.. رئيس جامعة أسيوط يقرر نقل مقر الكشف الطبي للطلاب لقاعة صالة الامتحانات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:25 م
صور.. رئيس جامعة أسيوط يقرر نقل مقر الكشف الطبي للطلاب لقاعة صالة الامتحانات جانب من الجولة
أسيوط ـ محمود عجمي
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أمر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، بنقل مقر الكشف الطبى المخصص للطلاب الجدد من الخيمة الملحقة بمستشفى الطلاب إلى قاعة "س" بصالة الامتحانات المواجهة لكلية الطب وذلك تيسيراً على الطلاب والتصدي للكثافة الطلابية المتوقعة فى خلال الأيام القادمة مع الكليات النظرية وخاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.
 
جاء ذلك خلال جولة، رئيس جامعة أسيوط، في أول أيام إجراء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بمستشفى الطلاب وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أماني الشاهد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة والدكتور مصطفى أبو العلا النائب الإداري للمستشفى وعدد من الأطباء المختصين بالعمل.
 
وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة على تكاتف الجهود والعمل المكثف لصالح تنظيم إجراءات الكشف الطبى والتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم المرافقين لهم مع تواجد الأطباء المتخصصين وهيئة التمريض اللازمة لمعاونتهم مع التأكد من تعقيم ونظافة كافة الأدوات المستخدمة فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والتى تشمل عدد من التخصصات الطبية مثل الباطنة والرمد وفيروس "سى".
 
ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب ان قرار نقل مقر إجراء الكشف الطبي يأتي لصالح الطلاب ولتهيئة مناخ ملائم لهم خلال إجراء الكشف حيث أن القاعة "س" الملحقة بصالات الامتحانات المواجهة لكلية الطب مكيفة الهواء ومجهزة بمكتب إداري سوف يتم تخصيصه للقائمين بالعمل الإداري من المشرفين على الكشف الطبي وكذلك خزينة لتحصيل الرسوم بالإضافة إلى دورات مياه وسوف يتم تجهيز القاعة لاستقبال الطلاب بدءاً من الثلاثاء القادم 4  من سبتمبر الجاري وحتى إنتهاء أيام الكشف الطبي على أن تتضمن مكان مخصص لانتظار الطلاب وتقسيم القاعة إلى أجزاء منفصلة حسب كل قسم من أقسام الكشف.
 
وقد أشار نائب رئيس جامعة أسيوط أن الكشف الطبى هذا العام سوف يشمل أكثر من 18 ألف طالب وطالبة بمعدل ألف طالب يومياً والتى تزيد فى الكليات ذات الكثافة العددية المرتفعة مثل التجارة والحقوق والخدمة الإجتماعية.
 
1- رئيس جامعة اسيوط يتفقد مستشفي الطلبة
رئيس جامعة اسيوط يتفقد مستشفي الطلبة

2- رئيس جامعة اسيوط يتابع اجراءات الكشف الطبي علي الطلبة
رئيس جامعة اسيوط يتابع اجراءات الكشف الطبي علي الطلبة

3- جانب من جولة رئيس جامعة اسيوط
جانب من جولة رئيس جامعة اسيوط

4 - رئيس جامعة اسيوط يتابع اجراءات الكشف الطبي علي الطلبة
رئيس جامعة اسيوط يتابع اجراءات الكشف الطبي علي الطلبة

5- جانب من اجراءات الكشف الطبي
جانب من اجراءات الكشف الطبي

6- جانب من جولة رئيس جامعة اسيوط
جانب من جولة رئيس جامعة اسيوط

7- رئيس جامعة اسيوط ونائبة لشئون التعليم والطلاب
رئيس جامعة اسيوط ونائبة لشئون التعليم والطلاب

 


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