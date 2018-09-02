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صور.. جثمان ماكين يصل إلى أنابوليس ليوارى الثرى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:03 م
صور.. جثمان ماكين يصل إلى أنابوليس ليوارى الثرى وصول جثمان جون ماكين
أنابوليس (رويترز)
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وصل جثمان جون ماكين اليوم الأحد، إلى الأكاديمية البحرية الأمريكية حيث سيوارى الثرى فى مقبرة بأرض الأكاديمية التى تخرج فيها بطل حرب فيتنام قبل 6 عقود.

وتجمعت حشود على امتداد الطريق إلى أنابوليس والذى سلكه موكب جثمان مكين. وتعتزم عائلة وأصدقاء السناتور الراحل تأبين مكين فى كنيسة صغيرة بالأكاديمية البحرية. وتوفى مكين فى 25 أغسطس عن عمر ناهز 81 عاما.

وصول جثمان جون ماكين
وصول جثمان جون ماكين

وقالت عائلة مكين إن السناتور الراحل سيدفن إلى جوار زميله وصديقه الأميرال تشاك لارسون القائد السابق للقيادة الأمريكية فى المحيط الهادى والذى توفى فى عام 2014.

وسيكون من بين المشاركين فى تأبين مكين فى المراسم الخاصة اليوم ابناه جاك ودون والجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس والسناتور لينزى جراهام وهو حليف سياسى وصديق لمكين لفترة طويلة، ولن يشارك الرئيس دونالد ترامب فى تلك المراسم.

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان

وأثنى رؤساء أمريكيون سابقون على مكين ومنهم باراك أوباما وجورج بوش الابن بالإضافة إلى ابنته ميجان مكين يوم السبت خلال مراسم أقيمت فى واشنطن. وغالبا ما كان لمكين تأثير واضح فى السياسة الخارجية الأمريكية والدفاع لعشرات السنين.

وبدون ذكر اسم ترامب انتقدت ابنة مكين وبوش وأوباما الرئيس الأمريكى الحالى الذى كان على خلاف مع السناتور الراحل وسخر من سجله العسكرى.

كانت عائلة مكين قد أوضحت أن ترامب غير مرحب به فى المراسم الكنسية بولاية أريزونا والعاصمة واشنطن أو حتى أثناء عملية الدفن الخاصة اليوم فى أنابوليس بولاية ماريلاند. 

أمريكيون يشيعون الجثمان
أمريكيون يشيعون الجثمان

 

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان

 


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