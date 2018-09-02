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صور .. اضبط مخالفة..إقامة مزارع قراميط على الأراضى الزراعية بدمياط

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:16 م
صور .. اضبط مخالفة..إقامة مزارع قراميط على الأراضى الزراعية بدمياط مزارع
دمياط - معتز الشربينى
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فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ، وتوجه العديد من الحملات للتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية فى كافة أنحاء الجمهورية بناء على تعليمات مجلس الوزراء ، إلا أن بعض أصحاب الأراضى الزراعية والمزارعين فى قرى محافظة دمياط يستغلون غياب بعض الأجهزة التنفيذية المنوط بها متابعة التعديات على المساحات الزراعية ويقومون باستقطاع أجزاء من الأراضى الزراعية لإقامة مزارع قراميط عليها بدون تراخيص من الجهات المختصة وبالمخالفة للقانون .


 

 المخالفة بناء على شكوى عدد من أهالى القرى
 

يقول سلامة الإمام مزارع من قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط يوجد العديد من مزارع الأسماك والقراميط التى يتم إقامتها على مساحات من الأراضى الزراعية بزمام مركز دمياط وخاصة قرى البصارطة وأولاد حمام حيث يقوم أصحاب الأراضى الزراعية وخاصة القريب من مسطحات بحيرة المنزلة باستقطاع مساحات تصل إلى 1/2 فدان زراعة ويقومون بحفر الأرض وإنشاء أحواض لتربية القراميط ويتم تغذيتها من مياه بحيرة المنزلة وبالمخالفات الحيوانية والنباتية بما يمثل إهدارا للمساحة الزراعية بخلاف التلوث الناتج عنها هذه المزارع خاصة أن سمك القراميط يتغذى على المخلفات بكافة أنواعها

 

ويشاركه الرأى أسامة حشيش موظف مضيفا انه يوجد عدة مزارع سمكية ومزارع قراميط فى زمام قرى مركز كفر سعد ويلجا إليها صاحب الأراضى الزراعية لوفرة إنتاجها وسرعة ربحها ،وطالب بضرورة تقنين الأوضاع على الأراضى الزراعية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وتحرير محاضر لأصحاب هذه الأراضي.

 

من جانبه يقول مجدى عبد الواحد مدير بالثروة السمكية بدمياط، من الطبيعى أن أية مزارع تقام على أملاك الدولة أو الأرضى الزراعية يلزم لها تراخيص من قبل الثروة السمكية بشروط إقامة المزرعة ويلزم موافقة الرى والبيئة على التراخيص.

 

وأضاف أن إقامة مثل هذه المزارع تعد مخالفة واضحة و سبق أن تم إزالة عدد من مرزاع القراميط فى قرية البصارطة بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمحافظة لأنها مزارع أقيمت بدون تراخيص ،كما قامت الوحدة المحلية فى مركز كفر سعد برئاسة حازم حواس بالتعاون مع مركز شرطة كفر سعد بتنفيذ أعمال إزالة و ردم لمزرعة قراميط مقامة على أرض زراعية بمساحة نصف فدان بقرية كفر سعد البلد.

 

ازالة مزراع 1
ازالة مزراع 1

 

ازالة مزراع 2قراميط
ازالة مزراع 2قراميط

 

مزارع 3
مزارع 3

 


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