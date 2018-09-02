صور ..إضبط مخالفة.. تعطل كشافات الإنارة بمعبد إدفو بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

اشتكى عدد من المرشدين السياحيين بأسوان، من تردى حالة معبد إدفو، وخاصة بعد تعطل كشافات الإنارة داخل المعبد بنسبة كبيرة.

وقال عبد الناصر صابر، نقيب المرشدين السياحيين الأسبق، لـ"اليوم السابع"، إن معبد إدفو من أهم المعابد الأثرية المطلة على نهر النيل، ويتردد عليها ملايين السائحين سنوياً من مختلف دول العالم، فهو يعد مقصداً رئيسياً لهم بالآثار جنوب الصعيد، مناشداً الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، بالاهتمام بالمعبد وإنارته قبل بدء الموسم السياحى الجديد فى الشتاء.

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن منطقة آثار أسوان حصرت جميع الكشافات المعطلة فى جميع المواقع الأثرية، لتغييرها استعدادًا للموسم السياحى الجديد، مشيراً إلى أن هناك خطة للقيام بأعمال النظافة الميكانيكية، وإزالة جميع مخلفات الطيور وغيرها بالمواقع الأثرية ومن ضمنها معبد إدفو.



تعطل الكشافات



حالة الكشافات