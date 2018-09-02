صور.. "أمن الجيزة" تواصل حملات إعادة الانضباط وتضبط 87 قضية مخدرات وسلاح

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة استهدفت أنحاء المحافظة عن ضبط 87 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، بالإضافة إلى 60 قضية تموينية متنوعة بين ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، ومخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت غير مرخصة.

كما كثف ضباط شرطة المرافق من إزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، بقطاع الجنوب وميدان الجيزة والهرم والعمرانية، وأسفرت الحملة عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط عدد من البائعين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.































































