صور.. أمن البحر الأحمر يوفر الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية أمن البحر الأحمر عن تنسيقها مع الغرفه التجارية بالمحافظة وأصحاب سلاسل المكتبات الكبرى بإقامة المعارض الثابتة والسيارات المتنقلة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بدائرة المديرية فى المناطق الأكثر احتياجا .

وأضافت المديرية فى بيان لها أنه قد لاقى ذلك استحسان المواطنين وكان لها مردود إيجابي لما تمثله من تخفيف على المواطنين للبيع بأسعار مخفضة وبنسب خصم تصل من 25 إلى 30% ووجهوا الشكر للوزارة على مبادرة (كلنا واحد) وعلى جهودها للتخفيف عن كاهلهم .















