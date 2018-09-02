صور .. أضبط مخالفة ..أعمدة إنارة مضاءة نهارا بالطريق الدائرى ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

رصدت كاميرا " اليوم السابع" أعمدة إنارة مضاءة نهارا بالطريق الدائرى ، أمام مدخل قرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف ، فضلا عن وجود لمبات وكشافات مضاءة داخل شوارع القرية فى وضح النهار .

يقول محمود حسين ميكانيكى : إعتدنا على رؤية كشافات أعمدة الإنارة على الطريق الدائرى مضاءة نهارا خلال معظم أيام الأسبوع من الصباح الباكر ولا تطفيء حتى يأتى عليها المساء ، ما يعد اهدارا للطاقة الكهربائية والمال العام ، فى وقت تنادى فيه الدولة بترشيد الإستهلاك .

وأضاف محمود مصطفى مدرس إعدادى يقيم قرية بنى هارون : كثيرا من نصحو من نومنا فنجد لمبات وكشافات أعمدة إنارة شوارع القرية مضاءة نهارا ، ولا يفصلها مسؤولو الكهرباء وكأنهم لا يعلمون شيئا عن أوضاع الشبكة ولا تظهر على لوحات المراقبة ،لافتا أن سعة اللمبات تبلغ 500 وات وتشغيلها طوال اليوم بشكل مستديم يؤدى إلى تلفها سريعا ، فضلا عن زيادة الأحمال التى تؤدى إلى ضعف وحرق المحولات الكهربائية، والأجهزة المنزلية .



أعمدة إنارة مضاءة نهارا بالطريق الدائرى



أعمدة إنارة مضاءة نهارا بالطريق الدائرى



أعمدة إنارة مضاءة نهارا بالطريق الدائرى (3)



أعمدة إنارة مضاءة نهارا بالطريق الدائرى



أعمدة إنارة مضاءة نهارا بالطريق الدائرى



أعمدة إنارة مضاءة نهارا بالطريق الدائرى