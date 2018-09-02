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شباب ورياضة الأقصر تستعد لاستقبال سفينة النيل للشباب العربى ودول حوض النيل

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:34 ص
شباب ورياضة الأقصر تستعد لاستقبال سفينة النيل للشباب العربى ودول حوض النيل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
الأقصر – أحمد مرعى
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تستعد مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بقيادة حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، لاستقبال سفينة النيل للشباب العربى ودول حوض النيل، الخميس المقبل 6 سبتمبر، وذلك ضمن أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية تحت شعار "حلم واحد. هدف واحد"، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والتى تم إطلاق فعالياتها الخميس الماضى بالقاهرة.

ويشارك فى سفينة النيل للشباب العربى 200 شاباً وفتاة من 24 دولة عربية ودوّل حوض النيل، ويتضمن برنامج السفينة التى انطلقت فعالياتها من القاهرة مرورًا ببنى سويف والمنيا والأقصر وأسوان، جلسات نقاشية حول الأمن القومى المصرى العربى الأفريقى بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وزيارة العديد من أشهر المعالم السياحية والأثرية ، وذلك إلى جانب برنامج مهم سيعمل على إثراء أفكار الشباب العربى والأفريقي، ومناقشة التحديات التى تواجههم، بالإضافة إلى إبراز القواسم المشتركة بينهم، والتعرف على المناطق السياحية والتاريخية التى تتمتع بها مصر على ضفتى نهر النيل.

وأوضح حفنى بركات مدير عام المديرية – فى بيان صحفى - أن هذا البرنامج يستهدف تعزيز قيم التفاهم والحوار من خلال دمج الشباب العربى والأفريقى من خلال أنشطة متنوعة، وإتاحة الفرصة للشباب العربى والإفريقى للتعرف على حضارات وادى النيل، بجانب إطلاق رسالة للعالم باتحاد شباب الدول العربية والإفريقية للتغلب على التحديات التى تواجه الأمن القومى لديهم، وفى إطار الاهتمام بتفعيل دور شباب الدول العربية فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم التفاهم والحوار بين شباب الدول العربية.

وأضاف مدير عام المديرية أن برنامج زيارة وفد السفينة، يتضمن زيارة المعالم الأثرية بالبر الشرقى والبر الغربى لمحافظة الأقصر، ويشارك بالسفينة شباب دول (مصر، الأردن، السعودية، الصومال، جيبوتي، فلسطين، لبنان، ليبيا، تونس، البحرين، جزر القمر، السودان، العراق، الجزائر، اليمن، موريتانيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، بروندي، كينيا، إثيوبيا، الكونغو، إريتريا وجنوب السودان).


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