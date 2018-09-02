شاهد.. محافظ القليوبية يؤكد اعتماده على الزيارات الميدانية وتلقى شكاوى المواطنين

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلفنا بتحسين جميع المرافق التى تخدم المواطنين حتى يشعر المواطن بهذا التحسين، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، متابعًا: "التكليف الرئاسى للمحافظين واضح فيما يتعلق بتحسين الخدمات وهذا ما وجه به الرئيس عقب أداء يمين القسم".

وأضاف "عبد الحليم"، خلال لقاء له ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc"، أن ملف الصرف الصحى والمرافق الأساسية من بنية تحتية وتعليم وصحة، والمرور على رأس أولوياتى، مؤكدًا: "سياستى فى العمل تعتمد على الزيارات الميدانية وتلقى الشكاوى من المواطنين أنفسهم ولا اعتمد على التقارير فقط".