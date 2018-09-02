video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. محافظ القليوبية يؤكد اعتماده على الزيارات الميدانية وتلقى شكاوى المواطنين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:03 ص
شاهد.. محافظ القليوبية يؤكد اعتماده على الزيارات الميدانية وتلقى شكاوى المواطنين الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلفنا بتحسين جميع المرافق التى تخدم المواطنين حتى يشعر المواطن بهذا التحسين، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، متابعًا: "التكليف الرئاسى للمحافظين واضح فيما يتعلق بتحسين الخدمات وهذا ما وجه به الرئيس عقب أداء يمين القسم".

وأضاف "عبد الحليم"، خلال لقاء له ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc"، أن ملف الصرف الصحى والمرافق الأساسية من بنية تحتية وتعليم وصحة، والمرور على رأس أولوياتى، مؤكدًا: "سياستى فى العمل تعتمد على الزيارات الميدانية وتلقى الشكاوى من المواطنين أنفسهم ولا اعتمد على التقارير فقط".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. رفع 180 طن قمامة ومخلفات وجرد شوارع مدينة الخانكة

ضبط 5 أطنان زيت طعام بمصنع غير مرخص خلال حملة تموينية فى بنها

ضبط 13 تاجر مخدرات بشبرا الخيمة وبنها بحملة أمنية بالقليوبية

"تعليم القليوبية" تكرم أوائل الشهادات العامة غدا بحضور المحافظ ونائبه

اخبار المحافظات

الدكتور علاء عبد الحليم

محافظ القليوبية

اجهزة تنفيذية

الرقابة الشعبية

اخبار مصر




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة