video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد..محافظ القليوبية: سأعمل بكل جهد حتى يعلم المواطن بوجود من يسهر على راحتهم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:16 ص
شاهد..محافظ القليوبية: سأعمل بكل جهد حتى يعلم المواطن بوجود من يسهر على راحتهم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن خدمات التعليم والصحة أهم شيئين فى حياة المواطن والارتقاء بمستوى ما يقدم للأهالى فى هذين القطاعين وباقى القطاعات بكل جهد، حتى يشعر المواطن أن هناك من يسهر على راحته، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد مع المحافظين اجتماعًا مطولاً عقب أداء اليمن وحث الجميع على العمل بوجه السرعة على الخدمات وتحسين مستوها وتذليل كافة العقبات لهم.

 

وأضاف "مرزوق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن كافات القطاعات هامة وسنعمل عليها بشكل يجعل حياة المواطنين أيسر وأسهل وبما يخدم المصلحة العليا لللبلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بطريق شبرا - بنها الحر

صور .. رفع 180 طن قمامة ومخلفات وجرد شوارع مدينة الخانكة

ضبط 5 أطنان زيت طعام بمصنع غير مرخص خلال حملة تموينية فى بنها

"تعليم القليوبية" تكرم أوائل الشهادات العامة غدا بحضور المحافظ ونائبه

اخبار المحافظات

التعليم

الصحة

اخبار مصر

الرئيس السيسى




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة