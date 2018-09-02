شاهد..محافظ القليوبية: سأعمل بكل جهد حتى يعلم المواطن بوجود من يسهر على راحتهم

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن خدمات التعليم والصحة أهم شيئين فى حياة المواطن والارتقاء بمستوى ما يقدم للأهالى فى هذين القطاعين وباقى القطاعات بكل جهد، حتى يشعر المواطن أن هناك من يسهر على راحته، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد مع المحافظين اجتماعًا مطولاً عقب أداء اليمن وحث الجميع على العمل بوجه السرعة على الخدمات وتحسين مستوها وتذليل كافة العقبات لهم.

وأضاف "مرزوق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن كافات القطاعات هامة وسنعمل عليها بشكل يجعل حياة المواطنين أيسر وأسهل وبما يخدم المصلحة العليا لللبلاد.