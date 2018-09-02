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شاهد أول شكوى تلقاها محافظ الدقهلية وكيف تعامل معها

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:27 ص
شاهد أول شكوى تلقاها محافظ الدقهلية وكيف تعامل معها محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم
كتب أيمن رمضان
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قال محافظ الدقهلية، الدكتور كمال جاد شاروبيم، إنه يعمل على إعداد المدارس وتجهيزها بشكل جيد من أجل استقبال العام الدارسى الجديد، وتابع:" بدأت العمل فى ذلك ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى استكمال كافة النواقص بالمدارس".

وأضاف "شاروبيم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن أول شكوى تلقاها عندما استلم العمل كمحافظا للدقهلية هو عدم وجود مقاعد كافية بأحد المدارس، مشدداً على أنه سيعمل بكل جهده خلال الأيام المقبلة من أجل إعداد كافة المدارس بالمحافظة بشكل جيد لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأكد محافظ الدقهلية، على أنه سيعمل على رفع مستوى كافة الخدمات بالمحافظة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى مدينة المنصورة لتصبح هى عاصمة الدلتا كما كانت فى السابق.

 

 


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