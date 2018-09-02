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سول توفد مستشار رئيسها إلى بيونج يانج الأربعاء لتحضير للقمة بين الكوريتين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:26 م
سول توفد مستشار رئيسها إلى بيونج يانج الأربعاء لتحضير للقمة بين الكوريتين القمة بين الكوريتين
سيول (أ ف ب)
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أعلن  الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى - إن أنه أوفد مستشاره للأمن القومى إلى بيونج يانج الأربعاء المقبل، لبحث ترتيبات عقد قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى عاصمة كوريا الشمالية هذا الشهر.

وسمّى مون مستشاره للأمن القومى شونج أيوى - يونج كمبعوث خاص على رأس وفد لمناقشة بعض التفاصيل قبل لقاء مون وكيم المقرر فى بيونج يانج هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة فى كوريا الجنوبية كيم أيوى - كيوم إن شونج أيوى -يونج سيترأس وفدا يضم 5 أعضاء إلى بيونج يانج الأربعاء فى زيارة تستمر يوما واحدا.

وسيسافر الوقد الذى يضم أيضا رئيس الاستخبارات الكورية الجنوبية سوه هون جوا عبر طريق مباشر نادرا ما يستخدم عبر الحدود المشتركة بين البلدين.

وستكون هذه الزيارة الثانية لشونج إلى بيونج يانج منذ مارس الماضى، حين ترأس نفس الوفد الخماسى للإعداد لأول قمة جمعت مون وكيم.

ولم يوضح المتحدث إذا ما كان الوفد سيلتقى الزعيم الكورى الشمالى أم لا.

 

التقى مون وكيم مرتين حتى الان، الاولى حين عقدا قمة تاريخية فى نيسان/ابريل فى بلدة بانمونجوم الحدودية. وكانت تلك المرة الاولى التى يعبر فيها الزعيم الكورى الشمالى الى الجنوب.

 


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