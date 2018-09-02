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سكان جنوب الكرة الأرضية يرون كوكب الزهرة بأفضلية خلال شهر سبتمبر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:00 ص
سكان جنوب الكرة الأرضية يرون كوكب الزهرة بأفضلية خلال شهر سبتمبر كوكب الزهرة وقرص الشمس
كتب محمد محسوب
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يتمكن سكان  النصف الجنوبى من الكرة الأرضية "جنوب خط الاستواء" من رؤية كوكب الزهرة بأفضلية خلال شهر سبتمبر، لأنه أخر فصل الشتاء وبداية الربيع فى ذلك الجزء من العالم.
 
ويرتفع مسار الشمس الظاهرى فى السماء يوما بعد يوم في هذا النصف، ويتقاطع مع أفق غروب الشمس بزاوية عالية مع اقتراب النصف الجنوبى من الكرة الأرضية من "الاعتدال الربيعى" وهذا يجعل كوكب الزهرة عاليا فوق موقع غروب الشمس مقارنة بما سيكون لدينا نحن فى النصف الشمالى.
 
وفى المناطق الواقعة عند خطوط العرض المعتدلة فى نصف الكرة الجنوبى(جنوب أفريقيا ، جنوب أستراليا) ، يغرب الزهرة بحوالى 3 ساعات ونصف بعد غروب الشمس فى أوائل سبتمبر و ساعتين ونصف ساعة بعد غروب الشمس في نهاية الشهر.
 
 
وعندما يتعلق الأمر بمسار الشمس الظاهري في سماء المساء ، يرتفع الزهرة في الربيع ويسقط في الخريف ، لذلك فعند غروب الشمس في الاعتدال الخريفي ينخفض مسار الشمس الظاهري في قبة السماء وهذا ينطبق على كل من نصف الكرة الشمالي والجنوبي.

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