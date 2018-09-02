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سقوط عامل أثناء بيع مشغولات بالصاغة.. ويعترف: سرقتهم من فيلا بالشيخ زايد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:04 م
سقوط عامل أثناء بيع مشغولات بالصاغة.. ويعترف: سرقتهم من فيلا بالشيخ زايد المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عامل، أثناء قيامه ببيع مشغولات ذهبية بمنطقة الصاغة بالجمالية، بثمن بخث، واعترف بسرقتها من فيلا بالشيخ زايد، أثناء عمله بها، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

ومن خلال الفحص، تبين أن المتهم "عمرو ن م" 31 سنة، عامل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إيصال أمانة" والمقضى فيها بالحبس شهر، وبحوزته دبلة ذهب، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل فيلا "تيمور ا ب" 37 سنة، بكمبوند رويـال فالى بالشيخ زايد، بأسلوب "المغافلة" أثناء عمله بأعمال النجارة بمسكن المجنى عليه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف الواقعة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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