سقوط عاطلين عقب سرقتهم شقة سائق فى دار السلام

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام، القبض على عاطلين لبسرقتهما محتويات شقة سكنية لسائق، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة دار السلام، من"هانى.س.م" 45 سنة سائق بأنه حال عودته من عمله أكتشف كسر باب الشقة سكنه "جهاز كمبيوتر، شاشة، كيسة" ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9950 لسنة 2018 م جنح القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب الشقة و بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمنطقة الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "محمود.ع.أ" 26 سنة عاطل و "مصطفى.م.ع" 31 سنة عاطل

و عقب تقنين الإجراءات وبإعداد ألاكمنه اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان، أسفرت إحداها عن ضبطهما وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "

وأقر الأول بأنه نظرا لإقامته بالقرب من مسكن المجني عليه وعلمه بمواعيد عمله وعدم تواجد أهليته بالمسكن خطط لسرقته وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني في تنفيذ مخططه وتمكنا من كسر باب الشقة واستوليا على المسروقات وفرا هاربان

كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن المتهم الأول و باستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمهما بالسرقة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.