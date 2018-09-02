سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء من السيارات بالفيوم

ضبطت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين، تخصص فى سرقة أجزاء من السيارات، بدائرة قسم أول شرطة الفيوم، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة لأجزاء من سيارات مواطنين .
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط 3 أفراد كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة أجزاء السيارات وهم كلا من "حمادة.ي.ع"، وشهرته "حمادة شمس" (18سنة-نجار)، ومقيم بالفواخير بمنطقة الصوفى، بدائرة قسم ثان شرطة الفيوم والسابق اتهامه فى قضيتين سرقة وتسول، و"محمد.ص" وشهرته "اتو" (22سنة-عاطل)، ومقيم بالفواخير بمنطقة الصوفى بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، والسابق اتهامه فى 3 قضايا حريق، وسرقة أسلاك كهربائية، وسلاح أبيض، و"قرني.م.ا" (52 سنة-سباك)، ومقيم بمنطقة الشيخ حسن بدائرة قسم ثان الفيوم، مسجل شقى خطر تحت رقم 2016 فئة ج سرقات عامة والسابق اتهامه فى 8 قضايا سرقات بطاريات، واقتحام ادارة شرطة النجدة.
تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وبعرضها على المجنى عليهم، تعرفوا عليها، بحسب البيان الأمنى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
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