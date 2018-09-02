سعر اليورو اليوم الأحد 2-9-2018

استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 2-9-2018، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 20.851 جنيه للشراء و21.004 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى
20.851 جنيه للشراء
21.004 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
20.598 جنيه للشراء
20.902 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
20.598 للشراء
20.902 للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
20.771 جنيه للشراء
21.097 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib
20.668 جنيه للشراء
20.972 جنيها للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.842 جنيه للشراء
21.025 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20.648 جنيه للشراء
20.952 جنيه للبيع
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