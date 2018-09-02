سعر اليورو اليوم الأحد 2-9-2018

كتبت أمنية جلال

استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 2-9-2018، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 20.851 جنيه للشراء و21.004 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.851 جنيه للشراء

21.004 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.598 جنيه للشراء

20.902 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.598 للشراء

20.902 للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

20.771 جنيه للشراء

21.097 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib

20.668 جنيه للشراء

20.972 جنيها للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.842 جنيه للشراء

21.025 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.648 جنيه للشراء

20.952 جنيه للبيع