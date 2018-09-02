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الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:30 م
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سعر اليورو اليوم الأحد 2-9-2018

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:00 م
سعر اليورو اليوم الأحد 2-9-2018 اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 2-9-2018، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 20.851 جنيه للشراء و21.004 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.851 جنيه للشراء

21.004 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.598 جنيه للشراء

20.902 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.598 للشراء

20.902 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

 

20.771 جنيه للشراء

21.097 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib

20.668  جنيه للشراء

20.972  جنيها للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

20.842  جنيه للشراء

21.025  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.648 جنيه للشراء

20.952 جنيه للبيع


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