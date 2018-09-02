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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:56 م
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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2-9-2018

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:52 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2-9-2018 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد الموافق 2-9-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، ليبلغ متوسط سعره فى السوق المصرية 4.74 جنيه للشراء و4.76 جنيه للبيع.

 

وتعد العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، وننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

 

4.757 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

 4.741 جنيه للشراء

4.767  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.741 جنيه للشراء

 74.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 

4.686 جنيه للشراء

4.827 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.726 جنيه للشراء

4.774  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

 

cib 4.73 جنيه للشراء

4.784 جنيه للبيع


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