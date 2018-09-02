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زوجة تطالب بإلزام زوجها بدفع 2.5 مليون "مُتعة" بعدما طلقها لإنجابها الإناث

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:36 م
زوجة تطالب بإلزام زوجها بدفع 2.5 مليون "مُتعة" بعدما طلقها لإنجابها الإناث خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت زوجة دعوى نفقة متعة أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ضد مطلقها، وطالبته بدفع مبلغ 2.5 مليون جنيه كنفقة متعة، وتوفير مسكن حضانة لبناتها الثلاثة بعد طردهن من منزلهن، مؤكدة أنه ميسور الحال ويعمل بشكل حر فى الاستيراد والتصدير، وأنها كانت شريكة لها فى رأس المال الذى عظمه منذ سنوات وفق مستندات رسمية، ولكنه عندما طالبها بالزواج من أخرى ورفضت طلقها ورماها خارج المنزل برفقة بناتها ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة لها.

 

وأكدت "حنان.ا" البالغة من العمر 43 عاما أمام محكمة الأسرة بزنانيرى فى دعواها للمطالبة بحقها فى النفقة من عدة ومتعة: غدر بى وتركنى بعد 19 سنة من الكفاح سويا لنؤسس مستقبل لبناتنا الثلاث ولم أتخيل أن يطعننى ويتخلى عنى ويخوننى ويتزوج قريبة لى دون علمى بعد رفضى زواجه ومطالبته له بتطليقى وإعطائى حقوقى الشرعية كاملة.

 

وأضافت الزوجة: عام كامل خدعنى فيه وكان يسحب من الأموال الخاصة بإرباحى لينفقها على زوجته وبعدها عقابنى بطردى من منزلى الذى بنيته بأموالى، وطلقنى بعد أن أستولى على معظم ما ممتلكاتى بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بيننا.

 

وتابعت حنان: عشت معه سنوات وفى الأخير تكون مكافأتى الخيانة والفضائح دون أن أفعل له سوء أو أقصر فى حقوقه مستغلا ضعفى وقلة حيلتى وجعلنى أعانى لأخذ حقى أمام المحاكم ووصل به الجنون أن أجر بلطجية تعدوا على سيارتى وهددنى بخطف الفتيات ليعاقبنى بحرمانى منه وقال لى بأننى أنجبت له إناثا ولن يورثهن وأنه تزوج من أجل إنجاب الذكور.

 

وأكدت الزوجة إنها تحصلت على 8 أحكام قضائية منها 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات تعليمية ونفقة مسكن ومصروفات علاجية.


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