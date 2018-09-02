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الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:29 م
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زراعة المنوفية: إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وتطيهر 35 كيلو متر من المساقى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:33 م
زراعة المنوفية: إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وتطيهر 35 كيلو متر من المساقى إزالة تعديات - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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صرح الدكتور حمدى جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنة تم إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 9 قيراط و23 سهم بنطاق المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك .

حيث أكد جامع على التنسيق التام مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة للمتابعة المستمرة وإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على أى مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين واللوائح الوزارية .

كما أعلن وكيل وزارة الزراعة، بأنة تم تطهير 35 كم من المساقى الخصوصية بمراكز(شبين الكوم ، الشهداء ، تلا ، أشمون ، بركة السبع ) مع إستمرار تطهير المساقى الخصوصية بجميع مراكز المحافظة بصفة مستمرة، لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث .

من جانبة أكد اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، على أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين من أجل ترشيد إستهلاك المياه ، وكذا أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم مخالفة القوانين المنظمة لبيع الأراضى الزراعية ، موجهاً بتكثيف حملات دورية للتصدى لجميع المخالفين .

 

 


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