video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2-9-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2-9-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

 

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 25 32 

بلطيم 24 32       

مطروح 23 31      

السلوم 21 31

سيوة 25 37

بورسعيد 26 31     

دمياط 26 31       

العريش 22 32      

رفح 23 32 

الإسماعيلية 23 36 

السويس 24 35

رأس سدر 26 34   

نخل 21 34

نويبع 29 37

طابا 26 35 

كاترين 24 37      

الطور 28 35

شرم الشيخ 30 38 

الغردقة 29 38      

مرسى علم 29 36  

الفيوم 25 36       

بنى سويف 25 36  

المنيا 25 36

أسيوط 24 36      

سوهاج 25 39      

قنا 26 41  

الأقصر 27 42     

أسوان 28 43       

أبوسمبل 28 41    

الوادي الجديد 27 40      

شلاتين 27 41

أبو رماد 27 39     

راس حدربة 28 37

حلايب 28 36     

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43

المدينة 32 46

الرياض 27 44      

المنامة 32 39      

أبوظبي 32 44      

الدوحة 30 38      

الكويت 31 48     

دمشق 16 40

بيروت 26 31       

عمان 20 35

القدس 21 32      

غزة 25 31 

بغداد 27 46

مسقط 27 32      

صنعاء 15 29      

الخرطوم 28 40    

طرابلس 25 33     

تونس 21 30

الجزائر 20 28

الرباط 20 28       

نواكشوط 25 29   

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 17 34

اسطنبول 23 31    

إسلام أباد 24 34  

نيودلهى 26 31     

جاكرتا 25 33      

بكين 19 25

كوالامبور 23 31   

طوكيو 23 27       

أثينا 24 34 

روما 16 26 

باريس 12 24       

مدريد 20 36       

برلين 17 25

لندن 14 22

مونتريال 20 28     

موسكو 14 25     

نيويورك 23 27

واشنطن 23   31

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم السبت 1/9/2018 فى مصر والدول العربية

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة