خبير يتوقع صعود مؤشر البورصة إلى مستوى 17 ألف نقطة خلال سبتمبر

كتب هانى الحوتى

توقع معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة أداء أفضل خلال شهر سبتمبر الجارى مقارنة بالشهر الماضى سواء من حيث أحجام أو قيم التداول

وعلى صعيد متصل توقع الشهيدى أن يقترب المؤشر الرئيسى للبورصة من مستوى 17 ألف نقطة خلال الشهر الجارى على أن يبقى مستوى 15100 نقطة دعم رئيسى، مضيفا أنه مازال المؤشر يتحرك باتجاه عرضى أكثر من صاعد أو هابط على الأجل القصير.

وأضاف الشهيدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أداء المؤشر الرئيسى للبورصة مرتبط بأداء الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة خاصة استثمارات أجنبية، موضحا أن هذا المؤشر يلقى اهتماماً كبيراً من المستثمرين مقارنة بمؤشرات معدل النمو وعجز الموازنة لأن الجميع يترقب أن تنعكس الإصلاحات الاقتصادية على معدل الاستثمار، والذى شهد ضعف الفترة الماضية.

وذكر الشهيدى، أن الأحداث المنتظرة الفترة المقبلة، البدء الفعلى لطرح الشركات الحكومية بالبورصة، وهى إشارة أن الاهتمام بسوق المال خلال الفترة الماضية انعكس بالفعل فى إجراءات فعلية، مضيفا أما بالنسبة للطروحات خاصة، فهى مرتبطة بتحسن أحجام التداول، ولذا أتوقع أن تكون نهاية شهر سبتمبر أو أكتوبر على الأرجح.