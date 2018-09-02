حنية دينا الشربينى مع "الهضبة" المعنى الحقيقى لـ"دلعيه يدلعك".. اقرأ التفاصيل

كتب إسلام جمال

سيطرت الفنانة دينا الشربينى، على تريندات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما ظهرت خلف الفنان عمرو دياب، فى حفله بالساحل الشمالى، أمس الأول الجمعة، ومحاولتها تخفيف حرارة الشمس، على الهضبة باستخدام إمساكها بمروحة يدوية، ومحاولة تجفيف عرقه.

https://www.facebook.com/diab.placee/videos/1786115521487785/

طريقة "تهوية" دينا الشربينى لـ"الهضبة"، جعلت هاشتاج "دلعيه يدلعك"، يصعد إلى صدارة قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع "تويتر"، وحمل كثيراً من النصائح التى يجب على المرأة أن تفعلها مع زوجها أو حبيبها.

وتضمن الهاشتاج، نصائح حملت مضموناً كوميدياً، لكنه أراد توصيل رسائل سهلة ومبسطة للفتيات، بضرورة تدليل الرجل، ومعاملته باهتمام، حتى تلقى منه الحب والاهتمام فى المقابل.

وشاركت رانيا لطفى عبر الهاشتاج بقولها: "أقل حق للراجل اللى بيطلع عينه ف الشغل وهلكان من متطلبات الحياة علشان يخليكى سعيدة ومش محتاجة حاجة إن الست تدلعه".

فيما علقت داليا، قائلةً: "الراجل لما يلاقى الحنيه والدلع هتلاقى إنتى الاحتواء والحب.. خليه يشوف دايمًا ابتسامتك علشان ما تشوفيش تكشيرته".



داليا



داليا2



رانيا لطفى



روقة أبو كمال



سلمى



هبه



ياسمين محفوظ

"كونى له روقة يكن لكى أبو كمال"، بهذه العبارة عبر بعض مستخدمى الهاشتاج، عن ضرورة تدليل الرجل والاهتمام به، فيما علقت هبة بقولها: "دلعيه أنتى بدل ما تيجى واحدة تانية تدلعه".

يأتى هذا بعد الهجوم الذى شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لا سيما فى أوساط الشباب والرجال، على المذيعة رضوى الشربينى، بعد نصائحها التى قدمتها للسيدات، بضرورة معاملة الرجل بطريقة جافة حتى يستقيم فى تعامله مع المرأة، أو عمل "بلوك" له على وسائط التواصل، فى حال إذا لم يكن تعامله مريحاً للمرأة.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar"><p lang="ar" dir="rtl">طيب دلوقتى بلوق بلوق بلوق بلوق ولا دلع دلع دلع طيب وبالنسبة للسناجل الغلابة دول ايه ظروفهم فى الموضوع مهو لازم مننساهمش برضه وبعدين بقى نعمل ايه؟<br>أقولك انا دى عالم فاضيه و عايزة تتشهر وخلاص والستات ماشيه وراهم وبيتسلوا وربنا يخليلنا التفاهه سعادتك<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#رضوي_الشربيني</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%87_%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%B9%D9%83?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#دلعيه_يدلعك</a> <a href="https://t.co/eAnLIz3KR8">pic.twitter.com/eAnLIz3KR8</a></p>— Karem kaokp (@karem_kaokp) <a href="https://twitter.com/karem_kaokp/status/1036021307383734272?ref_src=twsrc%5Etfw">١ سبتمبر ٢٠١٨</a></blockquote>

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