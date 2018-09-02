حملات مسائية لإزالة الاشغالات و التعديات وسط الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حي وسط محافظة الإسكندرية، برئاسة بهية عبد الفتاح حملة إزالة مسائية بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بحى وسط، برئاسة الرائد احمد غنيم.

وشملت الحملة، شوارع محرم بك والرصافه والاسكندارانى وقناة السويس وأسفل كوبرى محرم بك، بالإضافة إلي شوارع الأمير عمر وجرين والمحكمة، وتم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات والتعديات.

من جهه اخرى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بازالة كافة التعديات الواقعة علي بحيرة مربوط ، و بحضور اللواء يسري خضر مساعد المحافظ للازالات ومن خلال اللجنة المشتركة من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وهيئة الثروة السمكية وحي وسط ، فقد تم تنفيذ قرار الازالة الخاص بالتعدي علي مساحة 200 متر مربع من بحيرة مربوط في الاجزاء الواقعة داخل حدود حي وسط