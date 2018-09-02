جهاز تنمية المشروعات بالتضامن: مولنا 2.9 مليون مشروع بـ 36.5 مليار جنيه

كتب محمد محسوب

قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات، إن الجهازموًل 2.9 مليون مشروع خلال الفترة الماضية، بتمويل بلع 36.5 مليار جنيه.

وأضافت في الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور رأفت عباس المسئول بالجهاز، خلال فعاليات المنتدى الوطنى الثانى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المشروعات الصناعية"، بالمركز القومى للبحوث، إن 90% من حجم المشروعات فى مصر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن 99% من تلك المشروعات يمتلكها القطاع الخاص ويعمل بها 85% من العمالة المصرية.

وأشارت، إلى أن حجم المنشآت الصناعية الصغيرة في مصر يبلغ حاليا 4.1 مليون مؤسسة، وأكدت أنه يتم دعم كافة المؤسسات بالمقابل المادى اللازم، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة لتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنك المركزي المصري في عام 2016.

وتابعت أن الجهاز لديه الكثير من المبادرات لكن يفتقد العمل في مجموعات لانجازها، مؤكدة أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى دعم الاقتصاد، مشددة على أنه سيتم زيادة نسبة المشروعات فى تنمية الاقتصاد الشامل لخلق اقتصاد منافس.

يذكر أن المنتدى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر المركز، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. .