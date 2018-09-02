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جمارك مطار برج العرب يضبط محاولتى تهريب أجهزة لاسلكى وهواتف محمولة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:16 م
جمارك مطار برج العرب يضبط محاولتى تهريب أجهزة لاسلكى وهواتف محمولة محاولة تهريب بجمارك برج العرب
كتب - أحمد يعقوب
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية  من ضبط محاولتى تهريب كمية من أجهزة اللاسلكى والهواتف المحمولة والأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية  
 
وبحسب بيان عن جمارك مطار برج العرب فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربيه القادمة من الشارقة إشتبه ماهر عبد الغنى رئيس الورديه ورجب بحيرى مأمور الجمرك فى الراكب المصرى م . ر . م قادم من الشارقه الذى بدت على الراكب علامات القلق والارتباك وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفه إسلام قبارى رئيس قسم الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام معتمه أكدت الإشتباه.
 
وأشار البيان أنه بالعرض على  محمد عبد الآخر مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه من رجب بحيرى و شبل سعيد و صلاح محمود وجورج شاكر ودينا إبراهيم مأمورى الحركه تحت إشراف ماهر عبد الغنى رئيس الورديه ومحمود فياله رئيس قسم مكافحة التهريب وجهاد جلال رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش امتعه الراكب وكذا تفتيشه ذاتيا فتبين وجود 14 من جهاز لاسلكى بدون شاشة و 4 أجهزة لاسلكى مزودين بشاشه كامله و5 هواتف آيفون و2 هاتف ماركة سامسونج وبلغت قيمة التعويضات المستحقة  114 ألف جنيه.
 
وأوضح البيان أنه فى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين على رحلة خطوط طيران العربيه المغادرة إلى الكويت إشتبه كلا من شبل السعيد مأمور وصلاح الدين مصطفى مأمور أمن جمركى فى الراكب الكويتى ف . س . م   وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفه شرطه امن الموانى بمطار برج العرب الدولى تلاحظ وجود أجسام معتمه أكدت الإشتباه وقامت نفس اللجنه بتفتيش حقائبه فتبين وجود 32 ألف كبسولة ليركا مفرغه من أشرطتها وموضوعة صب داخل شيكاره بحقيبته حيث يستخدم كمسكن عام لآلآم العظام والفقرات ومرض الصرع ويدخل ضمن ادويه الجدول بدوله الكويت وبلغت التعويضات المستحقة  576 ألف جنيه.
 
وأشار البيان أن عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الموانىء الجوية قرر تحرير محضرى ضبط رقمى 48  و 49  لسنة 2018 وتحريز المضبوطات، وذلك  تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.

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