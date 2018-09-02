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جامعة قناة السويس تستقبل رئيسها السابق الدكتور غراب محافظ الشرقية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:40 م
جامعة قناة السويس تستقبل رئيسها السابق الدكتور غراب محافظ الشرقية جانب من لقاء الدكتور غراب بأسرة جامعة القناه
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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 أستقبلت ظهر اليوم أسرة جامعة قناة السويس، رئيسها السابق الدكتورممدوح غراب رئيس الجامعة السابق، والذى صدر قرارا بتعيينه محافظاً للشرقية الخميس الماضى، وكان فى إستقبالة الدكتورعاطف أبو النورالقائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورسامى هاشم نائب رئيس الجامعة الأسبق وعضو مجلس النواب، والمحاسب سمير النجارأمين عام الجامعة، والدكتورة ناهد مصطفى مستشاررئيس الجامعة والعمداء ووكلاء الكليات والعاملين.

وأكد الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، على شكره العميق لرئيس الجمهورية وعلى ثقته فى كفاءة العاملين بالجامعة لإستكمال الخطة الإستراتيجية للجامعة، معربا عن سعادته فيما وصلت الجامعة أليه من مكانة عالمية ومحافل دولية، متمنيا الإستمراربروح الجد والمثابرة التى يتميز بها العاملين بجامعة قناة السويس .

وقال الدكتورعاطف ابو النورالقائم بأعمال رئيس الجامعة، أن حجم الانجازات التى تمت فى عهد الدكتورممدوح غراب كبيرة، ورفعت من شأن الجامعة ومكانتها العلمية والبحثية، وأن الجامعة سعيدة حقا بأختيارالقيادة السياسية للدكتورممدوح غراب محافظا للشرقية .

وتحدث الدكتورطارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن إنجازات قطاع التعليم فى عهد الدكتور ممدوح غراب وأننا مستمرون على العهد حتى تتبوأ الجامعة المكانة المرجوة

كما أشارت الدكتورة ماجدة هجرس، إلى جهد وإخلاص الدكتورممدوح من خلال الإنجازات التى قدمها وتمت فى عهده، متمنية له دوام التقدم والرقى والتوفيق لخدمة أهالى محافظة الشرقية.

وأوضح الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الجامعة تسير بخطى كبيرة نحو مستقبل باهر، بجهد جميع العاملين بها من أساتذة وعاملين وطلاب وانه لن يبتعد عن أسرة الجامعة التى يرتبط بها إرتباطا وثيقا، كونه أحد أعضاء التدريس، كما تربطه بجميع العاملين كل محبة وتقدير.

وتوافد عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين على ادارة جامعة قناة السويس للترحيب بالدكتورممدوح غراب رئيس الجامعة السابق ومحافظ الشرقية، فى مظاهرة حب وعرفان بما قدمه الدكتورغراب لهم ولجامعتهم.


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