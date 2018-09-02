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تقرير رسمى يكشف: 58.2 ألف حالة وفاة دون 16عاما فى2017.. معظمهم ذكور

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:00 ص
تقرير رسمى يكشف: 58.2 ألف حالة وفاة دون 16عاما فى2017.. معظمهم ذكور جثة - ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وفاة 58.256 ألف شابا دون 16 عاما خلال عام 2017.
 
وأظهرت البيانات الإحصائية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن معظم حالات الوفاة لدون الـ 16 عاما العام الماضى، ذكور، بعدد 32.178 ألف متوفى، مقابل 26.078 ألف متوفية.
 
وكان جهاز الإحصاء، أعلن مؤخراً فى بيان له أن إجمالى عدد الوفيات خلال عام 2017، بلغ 547.208 ألف حالة وفاة، بانخفاض 1.6% عن عام 2016.
 
فيما بلغ معدل الوفيات الخام للعام الماضى، 5.7 فى الألف "5 حالات وفاة تقريباً لكل ألف من السكان"، مقابل 6.1 فى الألف خلال عام 2016، بانخفاض 1.8 فى الألف، بحسب "الإحصاء".
 
 
 
 
 

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