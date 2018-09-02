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تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد قتلة صاحب ورشة بإمبابة.. وجيرانه: يرتدون "يونيفورم"

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:28 ص
تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد قتلة صاحب ورشة بإمبابة.. وجيرانه: يرتدون "يونيفورم" المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف
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قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المجنى عليه الذى تعرض للقتل، أمس السبت، بمنطقة إمبابة يدعى "حسين" ويمتلك ورشة أحذية، وأشارت التحريات الأولية إلى تورط 3 أشخاص فى ارتكاب الجريمة. 

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جارى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المحيطة بالعقار الذى شهد الجريمة، لتحديد هوية المتهمين.

المجنى عليه
المجنى عليه

 

وقال جيران المجنى عليه، إن الجناة كانوا يرتدون ملابس خاصة بإحدى الشركات "يونيفورم"، واعتدوا على القتيل بأسلحة بيضاء داخل شقته، مما أسفر عن مفارقته الحياة في الحال وفروا هاربين. 


كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بإمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 


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