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الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:32 م
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تعليم بنى سويف تعلن شروط اختيار 3 معاونين لوكيل الوزارة بالمحافظة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:01 م
تعليم بنى سويف تعلن شروط اختيار 3 معاونين لوكيل الوزارة بالمحافظة محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم في بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن محمد حسام الدين أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، عن حاجة مديرية التربية والتعليم إلى ثلاثة معاونين لمدير المديرية طبقا لمواد القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2018 وتنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين الشباب من المناصب القيادية لخلق جيل قيادى قادر على مواجهة التحديات والاستفادة من طاقات الشباب للنهوض بوطننا مصر.

وأضاف وكيل الوزارة فى بيان له مساء الأحد، أن الوظائف تشمل معاونا لشئون المعلمين ومعاون لشئون التعليم الفنى ومعاون لشئون المتابعة وتقويم الأداء، وأن المتقدم لشغل هذه الوظائف لابد أن تتوفر فيه الشروط الاتية: أن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يقل السن عن 30 سنة، وألا يزيد عن 40 سنة وقت التقدم، وألا تقل مدة عمله عن خمسة أعوام من تاريخ تعيينه وألا يكون قد تم مجازاته بأية جزاءات، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمى مناسب للوظيفة إلى جانب الإلمام بالمهارات الأساسية فى الإدارة والتفكير والابتكار والحاسب الآلى وأن تكون آخر ثلاث تقارير سنوية لكفاية الأداء بمرتبة ممتاز.

وأشار وكيل الوزارة بأن المستندات المطلوبة هى صورة بطاقة الرقم القومى وصحيفة أحوال ورقية حديثة معتمدة من واقع ملف الخدمة على النموذج المعد لذلك واصل شهادة الميلاد كمبيوتر وإفادة قانونية بموقف المتقدم من الجزاءات التأديبية لآخر خمس سنوات إلى جانب الدورات التدريبية والشهادات الحاصل عليها فى الحاسب الآلى على أن تقدم الطلبات باسم مدير المديرية إلى إدارة الموارد البشرية بالمديرية فى موعد غايته أسبوع من تاريخ الإعلان اليوم الأحد 2 سبتمبر.


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