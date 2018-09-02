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الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:27 م
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تعرف على تفاصيل المحاضر والمخالفات التى ضبطتها تموين الأقصر خلال شهر أغسطس

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:21 م
تعرف على تفاصيل المحاضر والمخالفات التى ضبطتها تموين الأقصر خلال شهر أغسطس حملة تموينية على المخابز - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر أغسطس الماضى، تم تحرير 601 قضية تموينية فى حملات تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 247 مخالفة للمخابز، و342 مخالفة فى حملات على الأسواق، و12 قضية ضبط مواد بترولية.

وتضمنت مخالفات المخابز، 12 مخالفة نقص وزن، و61 مخالفة مواصفات، و39 مخالفة غلق، و52 مخالفة توقف، و32 مخالفة تصرف، و3 مخالفات عدم وجود قائمة، و4 مخالفات تجميع، و4 مخالفات اختراق نظام، و3 مخالفات بون، و4 مخالفات ماكينة، و4 مخالفات مطاحن، ومخالفة ميزان، و17 مخالفة نظافة، و10 مخالفات سجلات، ومخالفة تجميع مخالفات.

كما شملت مخالفات الأسواق، 180 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و26 محضر انتهاء صلاحية، و27 محضر تراخيص، و4 محاضر سلع مجهولة المصدر، و32 محضر عدم وجود شهادة صحية، و7 محاضر ذبح خارج السلخانة، و6مخالفات لتجار تموين، ومحضر غش تجارى، و4 محاضر تجميع سلع، وتضمنت مخالفات المواد البترولية، مخالفة لمحطات وقود، ومخالفة تجميع بنزين، و10 مخالفات مستودعات بوتاجاز.

 


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