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الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:35 ص
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تعرف على إجراءات استخراج رخص الدراجة البخارية بوحدات الترخيص × 15 نقطة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:00 ص
تعرف على إجراءات استخراج رخص الدراجة البخارية بوحدات الترخيص × 15 نقطة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة سواء لسيارة أو دراجة بخارية أو جرار زراعى مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها:

 

-تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج

-إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

-إجراء اختبار عملى على القيادة

-إصدار الرخصة لمقدم الطلب

-المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة

-إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

-الحد الأدنى للسن 18 سنة

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل

-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

-تجهيز 4 صور شمسية

-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى

-نموذج الاختبار الشفوى

-نموذج الاختبار العملى

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات


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