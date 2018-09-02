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تحرير 404 مخالفات لعروض وهمية فى تخفيضات الأسعار بالأوكازيون الصيفى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:45 ص
تحرير 404 مخالفات لعروض وهمية فى تخفيضات الأسعار بالأوكازيون الصيفى اوكازيون - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية، إنه جارى تكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى، لافتا إلى أنه تم تحرير  404  مخالفات بعروض وهمية حتى الآن عن تخفيضات غير حقيقية فى الأسعار حتى الآن، بجانب تحرير 8 مخالفات بشأن المشاركة فى الأوكازيون بدون تصاريح .

وأضاف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين  فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشديد الرقابة على المحلات التجارية، للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة وعرض سلع مطابقة للمواصفات القياسية، وأن أصحاب المحلات التجارية لهم الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة، شرط أن يكون التخفيض حقيقى.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة الأوكازيون الصيفى أسبوعين، حيث كان من المقرر انتهاء الأوكازيون يوم  6 سبتمبر المقبل، ولكن تم المد حتى 21 سبتمبر، وذلك بهدف عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين، لافتا إلى أن هناك رقابة صارمة، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له.


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وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 21 سبتمبر المقبل

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