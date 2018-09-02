video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 1472 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:49 ص
تحرير 1472 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية مخالفات مرورية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

شنت مدير ية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، لتسيير الحركة المرورية، أسفرت عن تحرير 1472 مخالفة مرورية متنوعة .

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية حملة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية، أسفرت جهودها عن تنفيذ الآتي: 4 قرارات إزالات فورية تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية، و25 قرار تعد على منافع الرى، و11 قرار تعد علي منافع نهر النيل وقرار تعد علي منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى فدانين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 8 قرارات وحدة محلية و"3" أحكام قضائية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 38 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من 5 أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 29 شقة مفروشة و72 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط الآتى: 4 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع ربة منزل إثر تناولها قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بالمنوفية

اخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

مدير أمن المنوفيه




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة