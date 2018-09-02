تحرير 1472 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مدير ية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، لتسيير الحركة المرورية، أسفرت عن تحرير 1472 مخالفة مرورية متنوعة .

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية حملة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية، أسفرت جهودها عن تنفيذ الآتي: 4 قرارات إزالات فورية تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية، و25 قرار تعد على منافع الرى، و11 قرار تعد علي منافع نهر النيل وقرار تعد علي منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى فدانين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 8 قرارات وحدة محلية و"3" أحكام قضائية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 38 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من 5 أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 29 شقة مفروشة و72 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط الآتى: 4 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.