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تجديد حبس عامل أصاب طفلا فى مشاجرة بالمولوتوف بحلوان 15 يوما

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:27 م
تجديد حبس عامل أصاب طفلا فى مشاجرة بالمولوتوف بحلوان 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بإصابة طفل بحروق خطيرة أثناء مشاجرة بالمولوتوف بمنطقة كفر العلو.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالى يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة عرب غنيم إثر مشاجرة بين طرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين وقوع خلاف بين طرف أول "م.م"، "ه.م"، "ن.ص"، وطرف ثانى "م.ب" عامل، وشقيقتيه "ه.ب"، "خ.ب"، وتجددت يوم الواقعة ونشبت مشاجرة استخدم على إثرها الأول من الطرف الثانى زجاجات مولوتوف وأسفرت عن إصابة طفل بحروق خطيرة أدت إلى تشويه جسده.

وعلى الفور تم ضبط طرفى المشاجرة ونقل الطفل للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام وإخلاء سبيل باقى المتهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهن.


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