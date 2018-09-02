تجديد حبس المدير المالى السابق للزمالك 15 يوما بتهمة تغيير العملات الأجنبية

كتبت أمنية الموجى

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أمر حبس محمد الشهاوى المدير المالى السابق بنادى الزمالك للألعاب الرياضة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى المخالفات المالية لنادى الزمالك.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.