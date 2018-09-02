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تأجيل محاكمة 13 متهماً بقتل مواطن بالتبين لـ5 نوفمبر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:44 ص
تأجيل محاكمة 13 متهماً بقتل مواطن بالتبين لـ5 نوفمبر جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 13 متهما بقتل مواطن، والشروع فى قتل 3 آخرين بدائرة قسم التبين، لجلسة 5 نوفمبر المقبل لإعادة المرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل، وأمانة سر علاء حمزة وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهمين، "بدوى نبيل محمد، سامى رضا محمد، ياسر نبيل محمد، مصطفى جمال محمد، عمرو حلمى رشاد، محمود حامد عبد الغنى، أيمن أحمد شرقاوى، رضا أبو سعد جاد الله، ياسر طارق حسن، محمد حسن محمد، محمد أبو سعيد أمين، نبيل بدرى نبيل، جمال محمد أمين"، تهمة قتل المجنى عليه محسن سيد حامد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةً وعقدوا العزم على قتله، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا وكرابيج، وتوجهوا لمحل عمله وقتلوه بسبب خلافات جيرة فيما بينهما، كما استعرضوا القوة واستخدموا العنف تجاه كل من "سيد ح"، و"أحمد س ح"، و"محسن س ح" والشروع فى قتلهم.

 

 

 

 


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