انفوجراف.. 7 معلومات عن برنامج "وطنى 2030" لتدريب 3500 قيادة بالوزارات

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤخرا عن البرنامج الاستراتيجى "وطنى 2030" ضمن الخطة التدريبية لعام 2018/2019 لتدريب 3500 من قيادات الوزارات بالقطاع الحكومى، وفق ما ذكرته الوزارة فى انفوجراف لها في 7 نقاط:

1- يهدف البرنامج إلى تدريب 3500 من موظفى الوزارات بالقطاع الحكومى.

2- تشمل مستويات التدريب: نائب وزير، ووكيل دائم، ورؤساء القطاعات، ومدير عام، ورؤساء الإدارات المركزية.

3- يستمر تنفيذ برنامج وطنى 2030 على مدى 8 أشهر، وسيتم تدريب 400 متدرب شهريا.

4- تصل مدة البرنامج لكل مجموعة 6 أيام تدريبية، وذلك وفق ما ذكرته الوزارة.

5- برنامج وطنى 2030، تم تصميمه ليشمل 4 محاور تدريبية، تشمل إدارة الذات، وحول رؤية مصر 2030، وقانون الخدمة المدنية والإطار التشريعى، وقياس الجدارات.

6- بعد مرحلة قياس الجدارات سيتم التدريب على 5 برامج تدريب مهارية.

7- يتم خلال البرنامج التدريب على برنامج تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى برامج مخصصة للمستويين الأول والثانى وهى تقييم الأداء والذى يهدف إلى فهم كيفية عمل دورة إدارة الأداء فى المؤسسات الحكومية وإدراك أهمية التخطيط مع وضع أهداف واضحة ومحددة.