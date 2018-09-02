انتهاء إصلاحات كوبرى أكتوبر اتجاه غمره وسط انتشار الخدمات

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة ، فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء إصلاح فواصل، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح الفواصل، أمام وزارة المالية فى الاتجاه القادم من مدينة نصر تجاه غمره، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

كانت إدارة مرور القاهرة، أغلقت كوبرى أكتوبر بسبب أعمال إصلاحات استمرت ليلا و نهارا، وقامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المروريه اللازمه لمواجهة اَى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، ووضعت الشركة المنفذة للمشروع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.