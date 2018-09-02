video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انتهاء إصلاحات كوبرى أكتوبر اتجاه غمره وسط انتشار الخدمات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:17 ص
انتهاء إصلاحات كوبرى أكتوبر اتجاه غمره وسط انتشار الخدمات كوبرى أكتوبر- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
أعادت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة ، فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء إصلاح فواصل، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح الفواصل، أمام وزارة المالية فى الاتجاه القادم من مدينة نصر تجاه غمره، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.
 
كانت إدارة مرور القاهرة، أغلقت كوبرى أكتوبر بسبب أعمال إصلاحات استمرت ليلا و نهارا، وقامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المروريه اللازمه لمواجهة اَى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، ووضعت الشركة المنفذة للمشروع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يغلق كوبرى أكتوبر جزئيا تجاه غمرة لمدة يومين لإصلاح الفواصل

اخبار الحوادث

اخبار المرور

كوبرى اكتوبر

اصلاح فواصل

مرور القاهرة




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة