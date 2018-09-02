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الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:12 ص
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اليوم.. محاكمة المتهمين بالاعتداء على رئيس حى دار السلام خلال حملة إزالة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:00 ص
اليوم.. محاكمة المتهمين بالاعتداء على رئيس حى دار السلام خلال حملة إزالة حملة إزالة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تنظر محكمة جنح دار السلام، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بالاعتداء على رئيس حى دار السلام، خلال حملة إزالة.

 كان رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، قد تلقوا بلاغا من جمال العربى، رئيس حى دار السلام، يفيد تعرضه والقوة المرافقة له للاعتداء أثناء إزالة كافيه بشارع حسن محمد من كورنيش النيل، دائرة القسم، على يد 7 عمال، مما تسبب فى إصابة أحد الموظفين.

 بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم القبض على اثنين من المتهمين وهم "ع.ا"27 سنة، و"و.م" 30 سنة، وجار تكثيف الإجراءات لضبط باقى المتهمين.

 تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات، كما أمرت بضبط وإحضار باقى المتهمين.

 


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