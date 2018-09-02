اليوم.. انطلاق ملتقى الشباب السنوى "لنعبر جسرا" بالإسكندرية

الإسكندرية- هناء أبو العز

تنطلق بعد قليل النسخة السادسة من ملتقى الشباب السنوي "لنعبر جسرًا 2018" التى تبدأ في الفترة من 1 سبتمبر حتى 6 سبتمبر الحالى بالمدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية" ومؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة.

ويعتبر الملتقى عبارة عن تجمع سنوي بين شباب وشابات الوطن الواحد من مختلف المحافظات والبيئات والثقافات، لكي يعيشون سويًا في مخيم يختبرون من خلاله اكتشاف مدى قيمة الآخر.



يهدف المعسكر إلى نشر قيم التسامح وتقبل الآخر والتعايش بين طوائف الشعب المصري باختلاف ثقافتهم ومعتقداتهم، وبث قيم المواطنة والمشاركة والاحترام وقبول الاختلاف، وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين الشباب المصري، وإعطاء مساحة للشباب للتعبير عن أنفسهم باستخدام الفن كوسيلة مشتركة تتواءم مع الاختلافات فيما بينهم، وتحسين التفاهم المتبادل والتلاحم بين الشباب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية باختلاف نطاقهم الجغرافي أو ثقافتهم أو ديانتهم أو غيرها من الاختلافات.



وتم اختيار شعار "لنعبر جسرا" كي نعبر حاجزًا من الخوف، ولابد أن نعلم أننا كلنا شركاء في نفس الوطن لنا نفس المصير ونمر بنفس الظروف، ونعبر حاجز معلوماتنا التي قد تكون غير دقيقة عن الآخر وفي بعض الأحيان غير حقيقية.



ويستضيف الملتقى عددًا من المحاضرين أبرزهم: الإعلامي الكبير أسامة كمال والكابتن طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة الأسبق ونجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي واللواء الدكتور أحمد جاد منصور، رئيس أكاديمية الشرطة سابقًا، وتأتي محاضرة الأزهر والكنيسة تحت عنوان "القوة الناعمة لمصر ودورهم في نبذ العنف ونشر روح سماحة الدين"، مع الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، ونيافة الأنبا بافلي، كما تضم المحاضرات أيضًا ساندرا سعيد ملكة جمال مصر 2017، والنائبة جهاد حنفي عضو مجلس النواب المصري كشخصيات ونماذج مصرية ناجحة.



ويقام على هامش الملتقى مسابقة عروض المصريات وهي عبارة عن عروض هدفها التعرف على ثقافة الأقاليم بمصر؛ للتأكيد على ثراء وتنوع المكون الثقافي للمصريين كجزء لا ينفصل عن الهوية المصرية من خلال تنفيذ حفل سمر يومي يشمل مسرح شعبي لعرض المواهب والتعريف بالمكون الجغرافي والثقافي والتاريخي والتراث الشعبي والمشغولات اليدوية والأطعمة الشعبية، بالإضافة لمسابقة الأولمبياد الشعبية وهي عبارة عن ألعاب تقام بين مجموعات الملتقى مستوحاة من الألعاب الشعبية لكل محافظة.