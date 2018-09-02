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النيابة تعاين حريق مستشفى مصطفى محمود بالعجوزة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:07 ص
النيابة تعاين حريق مستشفى مصطفى محمود بالعجوزة حريق- أرشيفية
كتب سليم على
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انتقلت نيابة العجوزة، لمعاينة موقع الحريق الذى نشب داخل مستشفى مصطفى محمود، كما أمرت المعمل الجنائى بالمعاينة والوقوف على ملابسات الحادث.
 
كشفت تحقيقات  النيابة، تلقى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطار يفيد بنشوب حريق داخل غرفة السويتش بالطابق الأرضى بمستشفي مصطفى محمود بالمبنى الجديد، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى المبنى.
 
وأضافت التحقيقات، أنه بالفحص تبين تصاعد الأدخنة للأدوار العليا، مما أدى إلى نقل  7حالات مرضية للمبنى المجاور للمستشفى، لحين  إخماد الحريق.
 
أسفر الحريق عن إصابة عامل السويتش بحروق بالقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة، وجارى عمل التحريات اللازمة، لكشف ملابسات اندلاع الحريق.
 
 
 
 

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