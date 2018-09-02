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النائب العام يحيل الأب المتهم بقتل طفليه بالدقهلية إلى الجنايات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:14 م
النائب العام يحيل الأب المتهم بقتل طفليه بالدقهلية إلى الجنايات النائب العام
كتب إبرهيم قاسم
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أحال المستشار نبيل صادق المحامى العام محمود نظمى محمد السيد المتهم بقتل نجليه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لطفليه ريان ومحمود نظمى، فضلًا عن اتهامه بتعاطى المخدرات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المتهم بتاريخ 21 أغسطس 2018 يفيد اختفاء نجليه أثناء اصطحابهما إلى الملاهى بمركز "ميت سلسيل" بمحافظة الدقهلية، وتم العثور على جثتيهما طافيتين على الماء بفرع نهر النيل بمدينة فارسكور محافظة دمياط فى اليوم التالى للبلاغ.

وكشفت تحقيقات النيابة عدم صحة ما سبق، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه واقعة قتل نجليه بأن قام باصطحابهما وإلقائهما تباعًا فى نهر النيل من أعلى كوبرى فارسكور وعلل ذلك لإصابته باكتئاب حاد ولتعاطيه المواد المخدرة ورغبة منه فى تخليصهما من مساوئ الحياة وما قد يلحقهما من عار بسبب سوء سلوكه وتبديده لثروته واختمر فى ذهنه فكرة قتلهما قبل الواقعة بعشرة أيام حتى وافته الفرصة لتنفيذ الجريمة.

تأكدت صحة ما اعترف به المتهم فى التحقيقات من خلال ما ظهر بمقاطع الفيديو المصورة من كاميرات متعددة مثبتة على طول الطريق من بلدة المتهم وحتى مدينة فارسكور، فضلًا عن ما قرره بعض الشهود من رؤيتهم للمتهم صحبة نجليه المجنى عليهما فى أماكن متفرقة تقع كلها فى الطريق من مكان قرية المتهم وحتى مكان تنفيذ الجريمة.

وأكد تقرير الطب الشرعى وفاة الطفلين نتيجة اسفكسيا الغرق، كما أثبت تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى عن تناول المتهم لمادتى الحشيش والترامادول المخدرتين.

 

 

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نص بيان النائب العام 
 
 
 

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النائب العام

قاتل اولاده

سلسيل

محمود نظمي

محمود نظمى




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