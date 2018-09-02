المشترى يزين سماء مصر والوطن العربى خلال سبتمبر فى إبداع كونى يمكن تصويره

كتب محمد محسوب

يرصد بسماء مصر والمنطقة العربية كوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى مشرقًا طوال شهر سبتمبر 2018.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن المشترى كان قد وقع فى التقابل فى التاسع من مايو 2018، ومنذ ذلك الحين ينحرف الكوكب غربًا باتجاه غروب الشمس. وفى سماء الوطن العربى يرصد كوكب المشتري عاليا في قبة السماء بعد بداية الليل، ويظهر منخفضًا إلى حد ما فى جنوب غرب السماء عند خطوط العرض الشمالية؛ وفى نصف الكرة الجنوبى يرصد المشترى عاليا جدا فى الأفق الغربى.

وأضافت أن المعروف أن كوكب المشترى أكثر إشراقا من أى نجم وهو ثانى ألمع كوكب بعد الزهرة الذى هو أيضاً يتألق فى الأفق الجنوب الغربى بعد غروب الشمس.

وأشارت إلى أنه فى هذا الشهر استعاد المشترى مكانه كرابع ألمع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة وذلك بعد حوالي شهرين فى الفترة من 7 يوليو إلى 7 سبتمبر، عندما حل المريخ محل المشترى كأكثر إشراقا.

وتابعت: كما هو الحال مع كوكب الزهرة، يبقى المشترى لفترة أطول بعد غروب الشمس فى نصف الكرة الجنوبى. هذا لأن مسار الشمس الظاهرى يقع على أفق المساء بشكل مستقيم فى نصف الكرة الجنوبى، ولكن عند زاوية منخفضة فى نصف الكرة الشمالى.

وقالت إن كوكب المشترى يقع ظاهريا أمام نجوم الميزان حتى نوفمبر 2018. وبالقرب منه حاليا يوجد نجمان لامعان هما الزبانى الجنوبي والزباني الشمالي وهما الأكثر لمعانًا ضمن نجوم الميزان، وهذه فرصة لرؤية وتصوير المشترى وأقماره، فعند استخدام تلسكوب متوسط الحجم يمكن رؤية تفاصيل أحزمة غيوم الكوكب، ومن خلال المنظار الثنائى العينية يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة حيث ستظهر كنقاط ضوئية على جانبى المشترى.