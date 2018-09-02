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المالية تطرح مشروع قانون الجمارك على موقع الوزارة لاستطلاع الرأى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:50 م
المالية تطرح مشروع قانون الجمارك على موقع الوزارة لاستطلاع الرأى وزير المالية
كتب محسن البديوى
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة أرسلت قانون الجمارك إلى كافة أجهزة الدولة لإبداء الرأى، منوهًا بأنه سيتم طرح مشروع القانون على موقع الوزارة لاستطلاع الرأى قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.

 

وأضاف "معيط"، خلال حواره بالتليفزيون المصرى، أن قانون الجمارك الجديد محور من محاور تطوير المنظومة الجمركية، والهدف منه مساعدة الاقتصاد المصرى على الإنطلاق.

 

وفى سياق آخر، أكد وزير المالية أن تخفيض الدين يعد أولوية لدى الدولة، وهناك مساعى للسيطرة عليه، معقبًا:"إحنا بنستلف عشان نسدد أعباء الديون".

 

 


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